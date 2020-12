Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 04:25 Uhr

Haushalts-Tipp

Taugt Essig als Weichspüler-Ersatz für die Waschmaschine?

Manche Hausmittel verfehlen ihre Wirkung. Was ist mit Essig in der Waschmaschine – hilft er Ablagerungen von Kalk in den Fasern und in der Trommel zu vermeiden?