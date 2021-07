Strengere Regeln für Schornsteine von Kaminen

Um die Ausfuhr von gesundheitsschädlichen Stoffen in der Luft zu verringern, hat die Bundesregierung sich für einen neuen Kabinettsbeschluss zusammengesetzt. Dieser liegt dem Bundesrat nun vor.

Berlin (dpa). Kamine und Kachelöfen sollen nicht mehr die Luft in

Wohngebieten verpesten. Deshalb hat die Bundesregierung am Mittwoch

strengere Regeln für „kleine Feuerungsanlagen“ beschlossen. Neu

errichtete Pelletheizungen, Kachelöfen oder Kamine benötigen demnach

künftig einen Schornstein, der so weit über das Dach hinausragt, dass

die Abgase vom Wind fortgetragen werden. Allerdings muss der

Bundesrat diesem Kabinettsbeschluss noch zustimmen.

Beim Verbrennen von Holz und Kohle entstehen nach Angaben des

Umweltministeriums oft gesundheitsgefährdende Schadstoffe wie

Feinstaub oder Dioxine, die vor allem die Gesundheit von Kindern und

Senioren beeinträchtigen. Deshalb soll die Austrittsöffnung des

Schornsteins den Dachfirst künftig um mindestens 40 Zentimeter

überragen.

