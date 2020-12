Rezepte für selbst gemachte Waschmittel

Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 04:45 Uhr

Berlin (dpa/tmn). Das Herstellen von Waschmitteln ist ein bisschen wie Kochen. So braucht man für das Rezept von Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eine Küchenreibe.

Formel für ein Flüssigwaschmittel:

Etwa 30 Gramm Kernseife zerkleinern, zum Beispiel mit Hilfe einer Küchenreibe. Nach Bedarf vier Esslöffel Waschsoda als Wasserenthärter hinzugeben. „Konventionelle Waschmittel enthalten fast immer Enthärter, allerdings ist die Wasserhärte von Ort zu Ort unterschiedlich und ein Enthärter dementsprechend häufig gar nicht nötig“, erklärt Buschmann.

Die Seife nun mit zwei Litern kochendem Wasser aufgießen und verrühren, bis sie sich aufgelöst hat. Ist die Mischung abgekühlt, können noch ätherische Öle für einen frischen Duft hinzukommen.

Anleitung für Waschkastanien:

Eine Alternative zu üblichen Waschmitteln sind die Früchte der Rosskastanie. Sie besitzen viele sogenannte Saponine – Substanzen, die unter Zugabe von Wasser schäumen. Der Vorteil zu den Waschnüssen, die aus Indien stammen: „Sie sind kostenlos direkt vor der Haustür zu finden, und man spart den langen Transport um den halben Erdball ein“, sagt Buschmann.

Die Anleitung ist prinzipiell die gleiche wie beim Flüssigwaschmittel, nur dass die Kernseife durch die Kastanien ersetzt wird. Diese werden nach dem Sammeln erst getrocknet und dann zum Beispiel mit Hilfe eines Hammers zerkleinert.

Die Kastanien nun über Nacht in Wasser einlegen. „Wenn das Wasser schäumt, erkennt man, dass die Saponine freigesetzt wurden“, so Buschmann. Am nächsten Tag lässt sich die Flüssigkeit zum Beispiel mit einem Kaffeefilter filtern, um Kastanienreste in der Wäsche zu vermeiden. Optional wieder Soda und ätherisches Öl hinzugeben werden.

Allerdings sollte man mit Rosskastanien keine weiße Wäsche waschen, warnt Buschmann. Denn als Naturprodukt können sie einen leichten Gelbstich hinterlassen.

