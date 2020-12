Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 00:05 Uhr

Welttoilettentag

Müll im Klo verstopft die Kanalisation

Kondome, Wattestäbchen oder Feuchttücher: All das landet oft in der Toilettenschüssel. Dabei gehört es eigentlich in den Restmüll. Im Abwasser verstopft es die Kanalisation und verunreinigt Wasser.