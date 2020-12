Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 10:20 Uhr

München

Mehr Privatsphäre

Mieter dürfen Sichtschutz an Balkon anbringen

Mieter dürfen an ihren Balkonen einen Sichtschutz anbringen. Er darf aber nicht über die Balkonrüstung ragen und sollte mit dem Erscheinungsbild der Außenfassade vereinbar sein, erklärt der Mieterverein München. Hier müsse im Einzelfall abgewogen werden, was in Ordnung ist und was nicht.