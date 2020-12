Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 04:55 Uhr

Weihnachtszeit

LED-Lichterketten brauchen nicht so viel Strom

In der Weihnachtszeit will man es sich Zuhause gemütlich machen: Lichterketten gehören daher in der dunklen Jahreszeit für viele dazu. Manche Modelle können allerdings kostspielig werden.