Jalousien am besten außen anbringen

Brennt draußen die Sonne, wird es auch in vielen Innenräumen heiß. Mit ein paar einfachen Mitteln lässt es sich drinnen aber erträglich gestalten.

Bremen (dpa/tmn). Sommer, Sonne, Hitzestau? In vielen Wohnungen und Häusern wird es im Sommer heiß. Damit das Zuhause nicht zur Sauna wird, muss die Sonne ausgesperrt werden, rät die Verbraucherzentrale Bremen. Rollläden, Jalousien oder Markisen sollten dazu außen angebracht werden. So gelangt die Wärme gar nicht erst nach drinnen.

Zur Not reicht auch ein weißes Tuch, das von außen vor das Fenster gehängt wird. Aufgeklebte Sonnenschutzfolie oder Sonnenschutzverglasung kann ebenfalls helfen. Allerdings werden die Räume auch dadurch dauerhaft verdunkelt. Das bedeutet, auch an trüben Tagen gelangt weniger Licht in die Wohnung.

Ebenfalls wichtig: Lüften zur richtigen Zeit. Je kühler es draußen ist, desto mehr lohnt es sich, die Fenster zu öffnen. Das heißt am besten nachts oder in den frühen Morgenstunden. Tagsüber sollte an heißen Tagen nur kurz mit der sogenannten Querlüftung für Durchzug gesorgt werden. Ist die Wohnung erst einmal aufgeheizt, ist es schwer, die Lufttemperatur wieder zu senken.

