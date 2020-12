Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 11:40 Uhr

Schimmel vermeiden

Hier stehen Wäschetrockner richtig

In immer mehr Haushalten stehen Wäschetrockner. Was manche aber vielleicht nicht wissen: Wäschetrockner sollte man nicht einfach irgendwo in der Wohnung aufstellen. Es können Schäden entstehen.