Gutachter: Viele Familien verlassen die Städte

In Scharen sind jahrelang junge Menschen in die großen Städte gezogen. Nun haben sie Kinder und stellen laut Experten fest: Sie finden keine passende Wohnung. Vielen bleibe nur ein Ausweg.

Berlin (dpa). Zwei Zimmer, Küche, Bad, mit Nachwuchs und dem

Homeoffice auf dem Küchentisch – das Zuwenig an Quadratmetern in den

Großstädten wird vielen jungen Familien nach Expertenangaben zu viel.

Sie kündigen ihre engen Wohnungen und ziehen in die Vororte oder aufs

Land.

„Die Familien verlassen mit wehenden Fahnen diese Städte“,

sagte Mitautor Harald Simons am Dienstag bei der Vorstellung eines

Marktgutachtens des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA). In den

größten Städten würden heute vor allem „kleine Schuhschachteln“

gebaut, kaum noch bezahlbare große Familienwohnungen.

Die Mieten steigen nach dem Gutachten weiter. Im Schnitt verlangten

Vermieter bei Neuverträgen 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. In

Landkreisen sei der Anstieg inzwischen stärker als in den

Großstädten. „Der Trend zur “neuen Landlust" hat sich bestätigt“,

heißt es im Gutachten.

Immobilienpreise legen weiter zu

Deutlich stärker als die Mieten legten bundesweit die Preise zu.

Eigentumswohnungen wurden 14,3 Prozent teurer angeboten als ein Jahr

zuvor. „Die nochmaligen Anstiege und das enorme Niveau der Kaufpreise

sind sowohl überraschend als auch durchaus beängstigend“, so die

Gutachter.

Zuletzt hatte es Warnungen vor spekulativen Übertreibungen in

bestimmten Städten gegeben. Ob es eine Immobilienblase gebe und wann

sie platze, dazu wollte sich Mitautor Lars Feld nicht festlegen. Der

Ökonom sagte: „Wenn die Zinsen nach oben gehen, wird es eine

Korrektur geben.“

Damit die Mieten und Kaufpreise nicht mehr so stark steigen, sollen

nach dem Willen der Bundesregierung bundesweit 400.000 neue Wohnungen

pro Jahr entstehen. „Wir wollen sie erreichen, wir müssen sie

erreichen“, bekräftigte Baustaatssekretär Sören Bartol (SPD) das

Ziel. Er wolle das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen mit Bund,

Ländern, Kommunen, Wohnungs- und Bauwirtschaft, Mieterbund,

Gewerkschaften stärker mit Leben erfüllen.

Lange Bauzeiten und weniger Planungssicherheit

Nach dem Gutachten dürften 2021 etwa 315.000 Wohnungen fertig

gestellt worden sein, rund 9000 mehr als im Vorjahr. Wegen der langen

Bauzeiten könnten 400.000 erst in der nächsten Wahlperiode nach 2025

erreicht werden, sagte Simons. ZIA-Präsident Andreas Mattner sieht

das Ziel in weite Ferne gerückt. Er führte das auf den Stopp eines

Förderprogramms für Gebäudesanierung im Januar zurück.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bisherige

KfW-Programme wegen der hohen Nachfrage überraschend gestoppt.

Gestellte Anträge sollten nicht mehr bewilligt werden. Schließlich

hieß es, dass vor dem 24. Januar eingegangene Anträge doch nach den

bisher geltenden Kriterien bearbeitet werden, neue Anträge aber nicht

mehr möglich seien.

Wohnungsunternehmen fordern inzwischen Schadenersatz. Durch das Hin

und Her sei bei den Mitgliedern des Verbandes Norddeutscher

Wohnungsunternehmen der Bau von mehr 2000 bezahlbaren

Wohnungen bedroht, sagte ein Sprecher am Montag. Die Unternehmen

hätten rund 52 Millionen Euro an Förderzuschüssen verloren, die

für weit fortgeschrittene Projekte eingeplant gewesen seien. Der

Verband habe den Firmen Schadensersatzklagen nahegelegt. Ähnlich

äußerten sich der bayerische Wohnungswirtschaftsverband VdW und der

Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW).

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW)

nannte am Wochenende die Zahl von fast 150.000 Wohnungen, die allein

bei den sozial orientierten Wohnungsunternehmen nicht wie geplant

gebaut werden können. Der Immobilienexperte Simons geht von etwa

50.000 betroffenen Wohnungen aus.

Der Deutsche Mieterbund zeigte sich alarmiert. Viele Bauprojekte

seien von Planungssicherheit und Fördermittelausstattung abhängig,

hieß es am Montag. „Deswegen muss die Bundesregierung jetzt schnell

ihre Hausaufgaben machen und sowohl die Mittel für klimafreundliches

Bauen und Sanieren durch die KfW als auch die Förderung des sozialen

Wohnungsbaus deutlich erhöhen und langfristig ausgestalten.“

Zu wenig Platz für Familien

Viele Mieterinnen und Mieter seien von ihren Wohnkosten überlastet,

stellte der Mieterbund heraus. Zugleich stagniere der Wohnungsneubau

und schaffe keine Entlastung für die extrem angespannten städtischen

Wohnungsmärkte. Etwa zwei Millionen Wohnungen fehlten, vor allem in

den Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten, hieß es.

Die Hälfte der ärmeren, mindestens vierköpfigen Mieterfamilien wohnt

lauft Simons auf weniger als 80 Quadratmetern. Er sprach von einer

dramatischen Situation. In den sieben größten Städten hätten vor 15

bis 20 Jahren noch 60 bis 80 Prozent der Neubauwohnungen vier oder

mehr Räume gehabt. Nun seien es 20 bis 40 Prozent. Viele der einst

jungen Zuzügler hätten nun aber Familie und bräuchten Platz.

Immer mehr Familien zögen deshalb ins Umland, erklärte Simons. Damit

wiederholt sich eine Entwicklung, die westdeutsche Städte schon in

den 60er und 70er Jahre nahmen. Simons erinnerte daran. Städte

könnten auch schrumpfen. Ob die größten deutschen Städte vor so einer

Phase stehen, sei aber nicht absehbar.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-139247/5