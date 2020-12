Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 10:25 Uhr

Schmutz quillt auf

Grillrost zuerst in der Spülmaschine reinigen

Der Bauch ist voller Grillfleisch und man will noch in gemütlicher Runde sitzen bleiben – aber der Grill lässt sich nun mal am besten reinigen, solange er warm ist. Ab mit ihm in die Spülmaschine!