Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 04:40 Uhr

Gesetz der Straße

Urteil: Kfz-Versicherung zahlt auch bei Autobrand dank Grill

Ein Auto gerät beim Parken in Brand und steckt so ein weiteres an – muss die Kfz-Versicherung des ersten Autohalters für den Schaden am zweiten Auto bezahlen?