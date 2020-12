Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 11:07 Uhr

Bonn

Keine Neuwagen, aber Reparaturen: Kfz-Werkstätten bleiben offen

Die Kfz-Werkstätten in Deutschland bleiben offen, Autohäuser müssen schließen. Mit der Untersagung des stationären Handels will die Bundesregierung die Ausbreitung des Corona-Virus bekämpfen, gleichzeitig sollen Autohalter weiterhin in der Lage sein, defekte Fahrzeuge reparieren zu lassen. Auch Tankstellen bleiben weiterhin in Betrieb.