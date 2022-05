Berlin

Tüv-Report

Wie zuverlässig ist der BMW X4 als Gebrauchter?

Von klein bis groß. von klassisch bis coupéhaft. SUV gibt es in vielen Größen und Formen, auch vom selben Hersteller. So etwa den X4 als Coupéversion vom X3. Was ist beim Gebrauchtkauf zu beachten?