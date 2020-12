SP-X/Köln. Der Toyota Avensis wurde als Nachfolger des Carina seit 1997 in Deutschland über drei Generationen angeboten. Die dritte war von 2009 bis 2018 am Start; einen Nachfolger im klassischen Sinne gab es für den Mittelklasse-Avensis nicht. Wer ein Fahrzeug in diesem Segment bei den Japanern sucht, findet nichts Passendes: Man muss sich nun entweder mit dem Corolla verkleinern oder mit dem Camry vergrößern.

Karosserie und Innenraum: Graue Maus oder richtig graue Maus? Die Modelle vor dem Lifting 2012 fahren mit einem tiefdunkelgrauen Image vor. Viel änderten die leichten Retuschen am Front- und Heckbereich durch die ersten Auffrischungsmaßnahmen daran nicht. Die in der dritten Generation erhältlichen Stufenheck- und Kombiversionen – eine Schrägheckvariante wie in den Generationen zuvor ist nicht mehr im Angebot – werden allerdings nicht aus Designgründen gekauft, sondern aus praktischen Erwägungen. Der Avensis bietet gute Platzverhältnisse für die Passagiere. Die 4,70 Meter lange Limousine kommt zudem auf ein Kofferraumvolumen von 509 Litern; der 4,77 lange Kombi bietet je nach Sitzkonfiguration ein Ladevolumen zwischen 543 und 1.609 Litern. Die Bedienung des Avensis ist einfach, die Instrumente geben keine Rätsel auf und das Fahrverhalten ist dezidiert sicher. 2015 unternahmen die japanischen Designer einen weiteren Versuch, die „Grautönung“ des Avensis abzumildern. Die Frontpartie ist deutlich geschärft und auch das Heck wartet mit schickeren Schlussleuchten samt markanter Lichtgrafik auf. Im Innenraum halten bessere Materialien Einzug; bis dato konnte der Innenraum aufgrund der einfachen Materialqualität nicht wirklich überzeugen. Seit 2017 war die Entscheidung Limousine oder Kombi ganz einfach: Das Stufenheck musste seinen Abschied nehmen.

Motoren und Antrieb: Das Motorenangebot entspricht dem grundsoliden, manche sagen auch langweiligem, Image des Mittelklässlers. Zum Markstart stehen drei Benziner und Diesel zur Wahl. Einstiegsbenziner ist ein 1,6-Liter mit 97 kW/132 PS, darüber rangiert ein 1,8-Liter mit 108 kW/147 PS. Der Zweiliter-Top-Benziner kommt mit 112 kW/152 PS auf etwas mehr Leistung. Letzterer fliegt 2014 aber aus dem Programm. Mit Drehmomenten von 160, 180 und 169 Nm verlangen die ohne Turbounterstützung agierenden Triebwerke Freude am Schalten. Apropos Schalten: Bei den zwei stärksten Benzinern übernimmt alternativ zum manuellen Schaltgetriebe das stufenlose CVT-Getriebe (Multidrive S) die Kraftübertragung an die Vorderräder.

Standard-Selbstzünder ist über die gesamte Bauzeit der dritten Avensis-Generation ein 2,0-Liter-Vierzylinder; zwischen 2009 und 2015 wartet er mit 91 kW/124 PS auf. Mit dem Facelift 20015 übernimmt Toyota einen Zweiliter-Diesel von BMW. Das Aggregat leistet 105 kW/143 PS und erreicht die Abgasnorm Euro6. Bis Baujahr 2014 hat Toyota noch einen 2,2-Liter-Diesel in den Leistungsstufen mit 110 kW/150 PS und 130 kW/177 PS im Angebot. Den mittleren Diesel gibt es auch mit einer Sechsstufenautomatik. Die Selbstzünder begnügen sich mit Verbrauchswerten zwischen 4,1 und 5,9 Litern, die Benziner liegen zwischen 6,5 und 7 Litern.

Ausstattung und Sicherheit: Beim Thema Sicherheit sind schon die frühen Modelle gut aufgestellt. Neben den Front-, Seiten-, Knie und Kopfairbags gehört auch der Schleuderschutz ESP ab Werk zur Sicherheitsausstattung – bevor es 2014 gesetzlich vorgeschrieben wurde. Beim NCAP-Crashtest 2009 erzielt der Avensis fünf von fünf Sternen. Auch die Komfortausstattung geht in Ordnung. In den höheren Linien oder in Paketen gibt es zudem Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, diverse moderne Assistenzsysteme und ein Panoramadach.

Qualität: Der Avensis schlägt sich bis auf den Bereich „Beleuchtung“ sehr gut beim TÜV. Die vorderen und hinteren Leuchten geben den TÜV-Prüfern bei der Hauptuntersuchungen jedoch Anlass zur Rüge und das über alle Jahrgänge. Bei Bremsen, Fahrwerk, Auspuffanlage und Ölverlust zeigt sich der Avensis dagegen vorbildlich. Gebrauchtwageninteressenten sollten darauf achten, dass bei den Modellen von 2013 und 2014 der Airbag-Rückruf durchgeführt wurde.

Fazit: Zwar ist das Image des Avensis leicht grau und angestaubt, dafür schlägt er sich beim TÜV sehr gut. Ab rund 4.000 Euro wird man auf den Gebrauchtwagen-Portalen fündig, Modelle ab 2015 sind ab rund 9.000 Euro zu haben.

Elfriede Munsch/SP-X