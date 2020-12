Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Berlin. Geht es um Service- oder Reparaturarbeiten am eigenen Pkw, legt ein Drittel der deutschen Autobesitzer am eigenen Fahrzeuggelegentlich auch selber Hand an. Das ist das Ergebnis einer vom Autoportal Mobile.de in Auftrag gegebenen Umfrage unter mehr als 2.000 Personen.Die Gruppe der Schrauber ist überwiegend jung und männlich.

Während unter den 18 bis 24 Jahre alten Befragten 44 Prozent angaben, Arbeiten am Auto selbst durchzuführen, waren bei den über 55-Jährigen nur noch 25 Prozent dazu bereit. Unter den männlichen Befragten fühlten sich 44 Prozent dem „Schraubermilieu“ zugehörig, während dies nur auf 22 Prozent der Frauen zutraf.

Als Gründe für die Selbstarbeiten wurden Geldersparnis (63 %), Vermeidung der Fahrt zur Werkstatt (40 %) sowie Spaßfaktor (32 %) genannt. Zu den häufigsten Arbeiten in Eigenregie gehören Reifenwechsel (64 %), Batteriewechsel (45 %), Polituren (41 %) sowie Ölwechsel (38 %). Sogar anspruchsvollere Tätigkeiten wie Lackausbesserungen (28 %) oder der Wechsel von Bremsbelägen (22 %) wurden häufiger genannt.

Mario Hommen/SP-X