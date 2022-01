Wendiger Kleinstwagen

Der Kia Picanto (2011 bis 2017) im Gebrauchtwagen-Check

Kleiner als Opel Corsa, VW Polo und Co. sind Autos wie etwa der Toyota Aygo, der Twingo von Renault oder der VW Up. Der Picanto von Kia könnte sich anbieten – was muss man beim Gebrauchtkauf wissen?