SP-X/Bergisch Gladbach. Der Elektroautomarkt wächst stärker als erwartet. Das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach (CAM) hat seine Jahresprognose für 2020 von 250.000 auf 300.000 Neuzulassungen erhöht. Der gemeinsame Marktanteil von reinen E-Mobilen und Plug-in-Hybriden wird laut den Forschern mit 10,7 Prozent erstmals zweistellig ausfallen.

Im laufenden Jahr sind in Deutschland bislang rund 204.000 E-Autos neu auf die Straße gerollt – fast fünf Mal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Gesamtmarkt ist mit 2,04 Millionen Neuzulassungen im gleichen Zeitraum um rund 25,5 Prozent geschrumpft. Für das Jahr 2020 rechnet das CAM mit 2,8 Millionen Neuzulassungen, was einem Rückgang von 19 Prozent entspräche.

Holger Holzer/SP-X