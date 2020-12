SP-X/Flörsheim. Mercedes und Renault gehen, Isuzu kommt zurück: Mit der neuen Generation des D-Max bietet die japanische Marke wieder einen Pick-up in Deutschland an. Der in Thailand gebaute Allrader startet bei 28.260 Euro (netto: 24.360 Euro).

Das Basismodell wird mit Einzelkabine ausgeliefert, alternativ sind eine zweitürige „Space-Cab“-Variante und eine viertürige „Double Cab“-Ausführung zu haben. Für den Antrieb sorgt ein 1,9-Liter-Diesel mit 120 kW/163 PS, der wahlweise an eine manuelle Sechsgangschaltung oder ein Automatikgetriebe gekoppelt ist, das je nach Ausstattungslinie mit einer Differenzialsperre kombiniert ist. Allradantrieb ist in Verbindung mit Doppel- und Space-Kabine Standard, für das Modell mit der Einzelkabine optional zu haben.

Isuzu bietet vier Ausstattungslinien an: Den Start macht die nutzlastorientierte (1,1 Tonnen) Variante „L“, Top-Modell ist die Variante „V-Cross“ mit LED-Licht, Teilledersitzen und großem Infotainmentsystem. In diesem Fall startet die Preisliste bei 46.500 Euro.

Holger Holzer/SP-X