Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Flensburg. Der deutsche Pkw-Markt ist wieder deutlich ins Minus gerutscht. Nachdem im Juli nur ein Rückgang von 5,4 Prozent zu verzeichnen war, wurden im August 20 Prozent weniger Fahrzeuge erstmals angemeldet als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Insgesamt registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 251.044 Neuzulassungen.

Als Grund für den Rückgang führt der Branchenverband VDA neben der Corona-Krise unter anderem einen Arbeitstag weniger in diesem August an. Zudem habe der Vorjahresmonat aufgrund eines Sondereffektes ein sehr hohes Niveau aufgewiesen. Der Importeursverband VDIK sieht außerdem in überlasteten Zulassungsstellen ein Problem.

Die Bilanz der ersten acht Monate fällt negativ aus. Seit Jahresbeginn wurden in Deutschland 1,78 Millionen Pkw neu zugelassen, 29 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 828

Holger Holzer/SP-X