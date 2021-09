Zum Spielen, Gucken und Fahren – VW ID. Life

SP-X/München. Auf der IAA Mobility (7. bis 12. September) zeigt VW mit dem ID. Life die Studie eines batterieelektrischen Kleinwagens. Der E-Kleinwagen soll 2025 debütieren und rund 20.000 Euro kosten. Er richtet sich besonders an junge Menschen und will klassische Mobilität und ein flexible Nutzungskonzepte kombinieren.

Der Stromer basiert auf einer kleineren für das Kleinwagensegment entwickelten Variante des Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) und verfügt anders als die größeren ID-Modelle über Frontantrieb. Der E-Motor der Studie leistet 172 kW/234 PS und beschleunigt in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine 57 kWh-große Batterie soll für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern (WLTP) reichen.

Optisch setzt der ID Life auf ein schnörkelloses Design. Zierelemente und Anbauteile wie etwa Außenspiegel fehlen. Kameras und ein Display ersetzen sowohl die Außen- als auch den Innenspiegel. Das Dach, das aus textilen Luftkammern besteht, lässt sich abnehmen. Bei der Materialauswahl wurde auch Nachhaltigkeit geachtet. Holzspäne sollen als natürlicher Farbgeber im Lack fungieren, die Luftkammern sowie die Motorhaube bestehen aus zu 100 Prozent aus wiederverwerteten PET-Flaschen. Applikationen aus Holz und umweltfreundliche Bezüge für Sitze und Türverkleidungen sind ebenfalls Bestandteil des Concept-Fahrzeugs.

Der Innenraum lässt sich mit wenigen Handgriffen umgestalten. So kann die vordere Sitzbank komplett umgelegt werden. Gemeinsam mit der ebenfalls umlegbaren Rückbank ist so zu Beispiel Kinobestuhlung möglich. Oder die Sitzfläche wird zu einem rund zwei Meter langen Bett umgestaltet. Die Studie hat zudem eine Spielkonsole und einen Beamer an Bord, so dass der ID. Life auch als Kinosaal und Spieler-Lounge dient. Als Bildschirm dient eine Projektionsleinwand, die bei Bedarf aus der Armaturentafel ausfährt.

Elfriede Munsch/SP-X