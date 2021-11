Zehn Cent mehr am Schnelllader – Fastned erhöht Preise

SP-X/Amsterdam. Der Ladesäulenbetreiber Fastned erhöht die Preise für Fahrstrom. Ab 11. November kostet die Kilowattstunde an den deutschen Schnellladern des Anbieters für Ad-hoc-Kunden 69 Cent statt wie bisher 59 Cent. Kunden mit „Gold Member“-Abo zahlen 45 Cent statt 35 Cent; die monatliche Grundgebühr bleibt mit 11,99 Euro unverändert. Ähnliche Preisaufschläge gibt es für die Ladesäulen des Anbieters im europäischen Ausland. Fastned begründet die erste Erhöhung seit fünf Jahren mit gestiegenen Energiepreisen. Wer die Ladekarte eines E-Mobilitäts-Providers an der Fastned-Säule nutzt, ist zunächst möglicherweise nicht von den Änderungen betroffen. Einzelne Anbieter könnten aber künftig nachziehen und die höheren kWh-Preise an ihre Kunden weitergeben.

Holger Holzer/SP-X