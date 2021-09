Wuchtig, aber auf Wunsch elektrifiziert – Neuer Ford Ranger

Pick-ups prägen in vielen Teilen der Welt das Straßenbild. In Europa allgemein und in Deutschland im Besonderen sind sie nicht so gefragt; Ford bringt trotzdem die neue Generation des Rangers hier auf den Markt. Und die ist sogar elektrifiziert, zumindest ein bisschen.