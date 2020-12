Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Köln. Frage: Wo darf ich mein Auto waschen, wenn ich nicht in die Waschstraße möchte?

Antwort von Dipl.-Ing. Stefan Ehl, Prüfingenieur der Sachverständigenorganisation KÜS: Die samstägliche Autowäsche auf der eigenen Einfahrt wie mancher sie aus seiner Kindheit kennt, ist heute nicht mehr ohne weiteres möglich. Da bei der Wäsche nicht nur der Straßenschmutz ins Putzwasser gelangt, sondern auch Ölrückstände, Benzinreste und Bremsstaub, haben die meisten Gemeinden strenge Regelungen zum Autowaschen auf dem eigenen Grund oder in der Öffentlichkeit erlassen.

Wer sein Auto vor dem Haus oder gar am Straßenrand waschen will, sollte daher zunächst bei der Kommune nachfragen, ob das überhaupt erlaubt ist. Wer gerne selbst schrubbt und poliert, findet ansonsten in SB-Waschboxen eine meist günstige und immer legale Alternative oder Ergänzung zur automatischen Waschanlage. Motorwäschen sind allerdings auch hier häufig verboten. Wer also Öl und Schmutz eigenhändig von seinem Verbrenner spülen möchte, sollte sich einen geeigneten Betrieb suchen.

Dirk Schwarz/SP-X