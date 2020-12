Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Köln. Die Covid-19 bedingten Einschränkungen haben weiterhin großen Einfluss auf den weltweiten Flugverkehr. Das zeigt eine Statista-Grafik auf Basis von Angaben des Reisedatendiensts OAG. So starten am 10. August 2019 weltweit 793.078 Flugzeuge, am 10.August 2020 gingen 413.436 Flugzeuge in die Luft. Das entspricht einem Minus von 48 Prozent. Die niedrigsten Flugbewegungen wurden am 4.Mai 2020 mit rund 200.000 registriert – gegenüber dem 4. Mai 2019 ein Rückgang von über 70 Prozent

Elfriede Munsch/SP-X