Was Autofahrer wissen wollen

Wie sichere ich mein Auto am Hang?

Klar, erster Gang und vielleicht noch die Handbremse – so sichern viele Autofahrer ihr Auto vor dem Wegrollen. Doch was müssen sie beachten, wenn sie ihr Fahrzeug am Hang abstellen?