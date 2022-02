Wie sichere ich das Auto gegen Wegrollen? – Leser fragen – Experten antworten:

SP-X/Köln. Frage: „Ich muss häufig am Hang parken. Wie sichere ich mein Auto korrekt gegen das Wegrollen?“

Antwort von Johannes Kautenburger, Kraftfahrzeugexperte der Sachverständigenorganisation KÜS: Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr, dass sich ein parkendes Auto an einem Gefälle selbstständig macht. Beim Abstellen sollte das Fahrzeug daher unbedingt ordnungsgemäß gesichert werden. In jedem Fall ist zunächst die Hand- beziehungsweise Feststellbremse zu aktivieren, bevor man von der Fußbremse steigt.

Zusätzlich sollte bei Schaltern der Erste oder der Rückwärtsgang eingelegt werden und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Stellung „P“ eingelegt werden.

Keinesfalls darf man das Auto am Hang jedoch mit nicht eingelegtem Gang oder in der „N“-Schaltung der Automatik abstellen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Vorderräder so einzuschlagen, dass sie in Richtung Bordstein beziehungsweise Straßenrand zeigen. Sollte sich das Fahrzeug trotz aller Vorsicht selbstständig machen, rollt es zumindest nicht in den fließenden Verkehr. Wer an einer wirklich steilen Stelle parkt, sollte außerdem Keile zur zusätzlichen Sicherung unter die Räder klemmen.

Ist das Auto erst einmal in Bewegung, lässt es sich kaum mehr stoppen. Wer sich dagegen stemmt oder versucht, hinters Steuer zu gelangen, riskiert, eingequetscht oder überrollt zu werden. Sinnvoller ist es da schon, Personen in Rollrichtung zu warnen und die Schäden nach Möglichkeit zu minimieren.

Dirk Schwarz/SP-X