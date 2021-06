Klamotten für jedes Wetter, Sandspielzeug und Kanu – selbst der Kofferraum eines Kombis ist schnell voll, wenn die komplette Familie in den Urlaub fährt. Gut, dass auch das Dach noch einiges an Gepäck aufnehmen kann – wenn man es richtig anstellt.

SP-X/Köln. Beim Autourlaub mit der ganzen Familie kommt auch der größte Kofferraum mal an seine Grenzen. Was nicht hinter die Klappe passt, muss dann beispielsweise in die Dachbox. Dabei sind einige Punkte zu beachten.

Montiert wird die Box auf dem Dachgepäckträger. Üblicherweise wird dieser auf einer Reling fixiert, aber auch andere Systeme sind gängig: So können beispielsweise spezielle Befestigungspunkte in das Fahrzeugdach integriert sein. Hat das Auto keine Vorrichtung, kann man auch auf den meisten normalen Dächern trotzdem einen Gepäckträger anbringen. Vor allem die großen Hersteller haben für fast jedes Pkw-Modell ein passendes System. Beim Kauf von Träger oder Dachbox ist zudem darauf zu achten, dass beide nicht nur zum Auto, sondern auch zueinander passen.

Die Montage der Box auf dem Dachträger ist je nach System unterschiedlich aufwendig – von der einfachen und weit verbreiteten Befestigung mit Hilfe eines U-Profils, das innerhalb der Box festgeschraubt wird, bis zum komfortablen Schnellspanner.

Wie viel Gewicht in einer Dachbox transportiert werden darf, legt der Hersteller fest – meist 50 oder 75 Kilogramm. Welche Last des eigenen Autos verträgt, muss der Autofahrer selbst beachten. Der zulässige Wert steht in der Betriebsanleitung und beträgt häufig 75 oder 100 Kilogramm, bei Kleinwagen kann der Wert aber auch deutlich darunter liegen. Abziehen muss man davon das Gewicht der Box (15 bis 30 Kilo) und des Dachträgers (4 bis 8 Kilo). In der Regel reicht die verbliebene Zuladung für normales Urlaubsgepäck.

Klappe auf, Gepäck rein, Klappe zu – so einfach sollte man es sich beim Packen einer Dachbox nicht machen. Es ist wichtig, dass die Box gleichmäßig beladen ist. Die Hälfte des Gewichts sollte im mittleren Teil der Box, zwischen den Querrohren des Dachträgers, liegen. Die Ösen und Gurte zur Sicherung der Ladung in der Dachbox sollte man unbedingt nutzen, damit das Gepäck nicht verrutscht.

Zudem müssen Autofahrer beachten, dass die Last auf dem Dach Auswirkungen auf die Fahrphysik hat. Denn mit der Dachbox verändert sich der Schwerpunkt des Autos. Insbesondere bei hohen Fahrzeugen wie Vans, Bussen und SUV ist eine vorsichtige Gangart angesagt. Gerade in Kurven verhält sich das Fahrzeug anders, zudem verlängert das erhöhte Gewicht den Bremsweg. Zwar gibt es keine gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung, oft empfehlen die Dachboxen-Hersteller ein Maximaltempo wie 130 km/h.

Ist alles verstaut und der Deckel geht nicht zu, ist Gewalt ebensowenig eine Lösung wie der Ersatz der ordentlichen Verriegelung durch einen Spanngurt rund um die Box. Vielmehr müssen alle Schließteile sicher eingerastet sein. Klappt das nicht, ist die einzige Lösung, die Ladung neu zu ordnen.

Holger Holzer/SP-X