Weniger Schiffe, weniger Passagiere – Binnenschifffahrt

Rheinpanorama-Tour oder Bodensee-Rundfahrt: Zuletzt wollten weniger Passagiere an traditionellen Schiffsausflügen teilnehmen.

SP-X/Berlin. Die deutsche Fahrgastschifffahrt auf Binnengewässern leidet unter Bedeutungsverlust. In den vergangenen fünf Jahren ist die Flotte um 5 auf 57 Schiffe gesunken, wie die Bundesregierung auf Anfrage des Parlaments mitteilt. Die Zahl der Passagiere ist im gleichen Zeitraum von 9.006 auf 8.285 pro Jahr gesunken. Besonders hart für die Branche waren die Pandemiejahre, in denen fünf Betriebe in Insolvenz gegangen sind.

Holger Holzer/SP-X