Die Corona-Krise beeinträchtigt nicht nur den Flugverkehr. Auch an den Seehäfen ist weniger los.

SP-X/Wiesbaden. Der Güterumschlag der deutschen Seehäfen ist 2020 gesunken. 275,5 Millionen Tonnen Güter entsprechen laut Statistischem Bundesamt einem Minus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Versand ins Ausland (minus 1,4 Prozent) ist dabei deutlich weniger stark zurückgegangen als die empfangene Gütermenge (minus 9,2 Prozent). Am stärksten war das Minus in den Monaten April bis Juli, als die größten Corona-Beschränkungen in Kraft waren.

Die einzelnen deutschen Seehäfen waren von der Corona-Krise unterschiedlich stark betroffen. Der Güterumschlag in Hamburg (109,2 Millionen Tonnen) ging mit 6,8 Prozent stärker zurück als der Umschlag in Bremerhaven (46,6 Millionen Tonnen) und Wilhemshaven (22,8 Millionen Tonnen), wo er bei minus 2,1 Prozent beziehungsweise 1,2 Prozent lag. Der Seehafen Rostock verzeichnete ein leichtes Plus um 0,7 Prozent auf 20,1 Millionen Tonnen.

Holger Holzer/SP-X