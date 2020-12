Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 12:07 Uhr

Kann man in Corona-Zeiten sein Auto an andere verleihen? Der Großteil der deutschen Autohalter scheint auch jetzt einen lockeren Umgang zu pflegen.

SP-X/München. Lediglich vier Prozent der deutschen Autohalter verzichtet explizit wegen der Corona-Pandemie darauf, ihr Auto an andere Personen zu verleihen. Dies ist das Ergebnis einer europaweiten Umfrage des Onlineportals Autoscout24 unter rund 1.000 Autobesitzern. Demnach haben 39 Prozent derdeutschen Befragten im Mai angegeben, ihr Auto augenblicklich nicht zu verleihen, was allerdings für 35 Prozent generell nicht in Frage kommt. Darüber hinaus zeigt die Befragung, dass die Bereitschaft zum Autoverleih mit dem Alter sinkt. Bei den Befragten unter 30 Jahre sind 76 Prozent grundsätzlich dazu bereit, bei den über 50-jährigen waren es nur noch 53 Prozent.

Mario Hommen/SP-X