Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 17:07 Uhr

Im Frühjahr hat Tropos seinen elektrischen Kleintransporter Able mit Gel-Akku an den Start geschickt. Jetzt sind auch reichweitenstärkere Varianten mit Lithium-Akku verfügbar

SP-X/Herne. Der deutsche Ableger des US-Unternehmens Tropos Motors bietet ab sofort den elektrischen Kleintransporter Able auch in der reichweitenstärkeren Variante XT an. Anders als bei der im Frühjahr eingeführten, spartanischen ST-Version mit Gel-Akku werden beim XT Lithium-Ionen-Batterien montiert. Im Fall des XT1 mit 13 kWh großen Stromspeicher sollen knapp über 100 Kilometer möglich sein, beim Able XT2 mit doppelter Speicherkapazität sind laut Tropos 260 Kilometer drin. Der ST mit 8,6 kWh schafft dagegen nur maximal 80 Kilometer.

Der 10 kW/14 PS starke und 3,70 Meter kurze Able XT schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Damit empfiehlt er sich vornehmlich als Nutzfahrzeug im urbanen Einsatz. Neben einer Pritschen-Version bietet Tropos auch einen Kofferaufbau mit bis zu 4.500 Liter großem Stauraum an. Die Nutzlast soll 565 Kilogramm betragen. Der Netto-Einstiegspreis für den XT1 liegt bei 23.000 Euro, die große Batterie kostet 4.000 Euro Aufpreis.

Mario Hommen/SP-X