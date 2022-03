Weiter auf Rekordniveau – Gebrauchtwagenpreise im Februar

SP-X/München. Die Gebrauchtwagenpreise steigen weiter. Der von Autoscout24 ermittelte Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) weist im Februar einen Durchschnittspreis von 26.756 Euro auf, das sind 634 Euro mehr als im Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind Gebrauchte um 4.759 Euro teurer geworden.

Ein VW Golf hat sich nach Auswertung des AGPI von Februar 2021 zu 2022 um 4.737 Euro auf nun im Schnitt 19.377 Euro und somit um rund 35 Prozent verteuert. Beim Audi A6 sind die Preise im selben Zeitraum um durchschnittlich 21 Prozent gestiegen.

Fahrzeuge mit Erdgasantrieb verteuerten sich im Februar um durchschnittlich 3,5 Prozent auf 17.147 Euro. Diesel verzeichneten im Schnitt ein Plus von 2,4 Prozent (28.771 Euro) und Benziner ein Plus von 1,9 Prozent (24.140 Euro). Für Hybrid-Fahrzeuge musste man 2 Prozent tiefer in die Tasche greifen (Durchschnittspreis: 40.462 Euro), während der Preisanstieg bei E-Autos mit 1,5 Prozent (37.448 Euro) etwas geringer ausfiel.

Gründe für die Preissteigerungen sieht das Portal zum einen in den Engpässen bei der Neuwagenproduktion und zum anderen in üblichen saisonalen Schwankungen, die oftmals zu Teuerungen zu Jahresanfang führen. Ob die Preise in den nächsten Monaten zurückgehen, ist aber vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine kaum vorhersehbar.

Elfriede Munsch/SP-X