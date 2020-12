Wegen Corona legen Neuzulassungen von Wohnmobilen stark zu

Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 15:20 Uhr

Bad Waldsee (dpa). Corona hat positive Auswirkungen auf die Wohn-

und Reisemobilbranche. Laut Kraftfahrt-Bundesamt haben die

Neuzulassungen bei Wohnmobilen im Juni im Vergleich zum

Vorjahresmonat um rund 65 Prozent zugelegt.

Beim Hersteller Erwin Hymer Group aus Bad Waldsee in Oberschwaben erwartet man, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie den Markt weiter antreiben. „Die gegenwärtige Krise wird den Trend zum Slow Travel, dem bewussten und entschleunigten Reisen, weiter verstärken“, sagte Vorstandschef Martin Brandt.

Weil die Urlauber im Wohnmobil mit Toilette, Dusche und Frischwasser

autark seien, müssten sie nicht so viele Corona-Einschränkungen

hinnehmen, hieß es bei Hymer. Auch sei es einfacher, Distanz zu

Dritten zu halten; zudem seien die Menschen flexibler bei der Wahl

der Urlaubsdestination. Viele interessierten sich auf Grund der

Reisebeschränkungen durch Corona erstmals überhaupt für Camping -

auch Mietmobile würden deshalb stark nachgefragt.

Laut Brandt sind die Zulassungszahlen im Juni nicht nur in

Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern stark

gestiegen. Nach Zahlen des Verbands der Caravaning-Industrie (CIVD)

legte Frankreich im Vergleich zum Vorjahresmonat bei Reisemobilen um

58 Prozent zu, die Zulassungen in Italien stiegen um 50 Prozent, in

Belgien und den Niederlanden haben sie sich mit 84 Prozent sogar fast

verdoppelt.

