SP-X/Losheim am See. Die Sachverständigenorganisation KÜS weist darauf hin, dass in Frankreich seit diesem Jahr alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit Warnhinweisen „Toter Winkel“ („Attention! Angles Morts“) ausgestattet sein müssen. Diese Vorschrift gilt auch für nicht in Frankreich zugelassene Fahrzeuge. Wer ohne diese Aufkleber fährt und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 135 Euro rechnen.

Die Aufkleber, die man online oder an den grenznahen Tankstellen erwerben kann, müssen an beiden Fahrzeugseiten sowie am rechten Heck angebracht werden. Die Aufkleber sind in zwei Versionen erhältlich: für Lkw und Bus. Die KÜS empfiehlt für Freizeitmobile die Variante für die Busabbildung zu nehmen, da es sich dabei ebenfalls um Fahrzeuge zur Personenbeförderung handelt. Falls das Fahrzeug einen Anhänger zieht, benötigt dieser ebenfalls einen Aufkleber.

Elfriede Munsch/SP-X