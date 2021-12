VW speist zurück – Bidirektionales Laden

Mit bidirektionalem Laden sollen E-Autos künftig das Stromnetz stabilisieren. VW will die Technik künftig bei verschiedenen ID-Modellen aktivieren. Auch bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen.

SP-X/Wolfsburg. VW gibt seine ID-Modelle für bidirektionales Laden frei. Fahrzeuge mit der großen 77-kWh-Batterie können dann Strom aus der Batterie zurück ins Haushaltsnetz speisen – und so etwa als Zwischenspeicher für eine Photovoltaik-Anlage dienen. Außerdem könnten die E-Autos auf lange Sicht zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen, indem sie aktuell nicht benötigten Strom aus erneuerbaren Energien laden und später wieder abgeben. Die Funktion soll in naher Zukunft zunächst bei Neuwagen freigeschaltet sein, bereits ausgelieferte Fahrzeuge können sie per Over-the-Air-Update nachrüsten. Für die Nutzung ist zudem eine spezielle DC-BiDi-Wallbox nötig.

Holger Holzer/SP-X