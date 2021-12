VW lädt ab 2022 automatisch – Plug & Charge

SP-X/Wolfsburg. VW macht seine ID-Modelle 2022 Plug-&-Charge-fähig. Beim Laden an öffentlichen Säulen ist für Kunden mit VW-Ladevertrag dann keine manuelle Authentifizierung per Ladekarte oder App mehr nötig, Fahrzeug und Stromquelle erkennen sich automatisch gegenseitig. Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt über den „We Charge“-Service des Herstellers. Zunächst funktioniert das Plug-&-Charge-Laden allerdings nur an Säulen von Ionity, Aral, BP und Eon. Weitere Partner sollen folgen.

Der Plug-&-Charge-Dienst basiert auf der Industrienorm ISO-15118-und wird auch von anderen Autoherstellern genutzt. Bislang ist die Zahl der geeigneten Fahrzeuge sowie Säulen allerdings noch gering. Künftig dürfte sich das automatisierte Laden jedoch weitgehend durchsetzen.

Holger Holzer/SP-X