SP-X/Berlin. Das Bahnunternehmen Flixtrain hat bis Ende April seinen Betrieb im deutschen Schienenverkehr eingestellt. In diesem Zeitraum gebuchte Tickets berechtigen dennoch für eine Zugfahrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden ab sofort bis Ende April Flixtrain-Tickets auch in ICE- und IC-Zügen anerkannt. Beide Unternehmen haben sich auf diese Regelung verständigt.

Zudem hat die Deutsche Bahn angekündigt, ein Grundangebot an Mobilität auch während der Corona-Krise sicherzustellen. Fernreisenden wurden bereits einige Sonderkulanzen eingeräumt. Darüber hinaus will sich die Bahn an Rückholaktionen von Reisenden aus dem Ausland beteiligen.

Mario Hommen/SP-X