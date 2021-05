SP-X/Wolfsburg. Der überarbeitete und ab Oktober erhältliche VW Tiguan Allspace kann ab sofort bestellt werden. In Verbindung mit dem 110 kW/150 PS starken 1,5-Liter-TSI und Frontantrieb kostet die Langversion des Tiguan in der Basisversion „Life“ 36.230 Euro. Ebenfalls in dieser Version und mit manuellem Sechsgang-Getriebe ist der 150 PS-Diesel ab 39.100 Euro zu haben. Wer sich für die leistungsstärkeren TSI und TDI interessiert, muss mindestens zur zweiten Ausstattungslinie „Elegance“ greifen. Hier sind Allrad und Siebengang-Doppelkupplungstriebe an Bord. Der Zweiliter-TSI mit 140 kW/190 PS steht mit 45.900 Euro, der mit 180 kW/245 PS für 49.300 Euro in der Liste. Für den 2,0-Liter-TDI mit 147 kW/200 PS ruft VW ebenfalls rund 49.300 Euro auf. Das höchste Komfortniveau „R-Line“ startet ab 47.650 Euro (190 PS-TSI) und ab 51.050 Euro (245 PS-TSI). Top-Modell ist der 200 PS-TDI für 51.100 Euro; der 150-PS-Diesel wird als „R-Line“ ab 49.000 Euro angeboten.

Elfriede Munsch/SP-X