Vollwert-Einsteiger – Fahrbericht: Zontes ZT125-G1

Ein richtiges Motorrad fängt oberhalb von 125 Kubikzentimetern Hubraum an. So sieht es jedenfalls der Gesetzgeber. Die hier vorgestellte 125er ist zwar ein Leichtkraftrad, aber verdammt nah dran an einer richtigen Maschine.