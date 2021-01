SP-X/Stuttgart. Smart bietet ab April das zweisitzige Coupé als Sondermodell „edition bluedawn“ an. Hier sind die Bodypanels, Heckschürze, Seitenschweller und die Tridion genannte Sicherheitszelle in einem matten Violett-Ton ausgeführt. Als Kontrast glänzen unter anderem Frontspoiler, Außenspiegelgehäuse, Dach und die 16-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz. Das Sondermodell baut auf den Ausstattungslinien „pulse“ und „prime“ auf und ist ab 28.920 zu haben. In der Basisversion kommt der elektrische Zweisitzer auf 21.940 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X