Viertüriger 4x4-Bolide – Alpina B4 Gran Coupé

SP-X/Buchloe. Der bis 2019 als Zweitürer angebotene B4 kehrt als viertüriges Gran Coupé in das Modellprogramm von Alpina zurück. Der mindestens 92.000 Euro teure Bolide wird von einem Dreiliter-Sechszylinder-Biturbobenziner mit 364 kW/495 PS in Kombination mit Allradantrieb und 8-Gang-Sportautomatik angetrieben. Damit erreicht der fast zwei Tonnen schwere Gran Turismo in 3,7 Sekunden Tempo 100 sowie maximal 301 km/h. Zur Alpina-Überarbeitung – Basis ist das 4er Gran Coupé von BMW – gehören unter anderem Sportfahrwerk, Performance-Reifen auf 20-Zoll-Rädern, eine Alpina-Auspuffanlage, spezielle Aerodynamikkomponenten sowie Sitz- und Lenkradheizung.

Mario Hommen/SP-X