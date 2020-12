Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Wolfsburg. Nach dem Frühbucherstart der „1st Edition“ im Juni wird VW am 20. Juli das Bestellsystem für den Elektro-Kompakten ID.3 für alle öffnen. Interessenten können fortan zwischen zwei Basisvarianten mit unterschiedlichen Batteriegrößen sowie sieben vorkonfigurierten Ausstattungsvarianten wählen. Erste Auslieferungen sind für Oktober geplant.

Alle zunächst bestellbaren ID.3 werden mit 150 kW/204 PS und 310 Newtonmeter starkem Heckantrieb kombiniert, der eine Sprintzeit von 0 auf 60 km/h in 3,4 Sekunden ermöglicht. In Kombination mit der kleineren 58-kWh-Batterie (420 Kilometer Reichweite) kostet die Basisversion „Pro Performance“ rund 35.600 Euro. Hier sind Abstandstempomat, Navigationssystem und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung samt induktiver Ladeschale an Bord.

Zudem stehen für diese Akkuvariante sechs weitere Ausstattungen zur Wahl. Das nächsthöhere Niveau „Life“ bietet zu Preisen ab 37.800 Euro außerdem Sitzheizung, beheizbares Lenkrad und mehr USB-Anschlüsse. Für 40.900 Euro gibt es den ID.3 „Style“ mit Design-Paket, LED-Matrix-Scheinwerfer, Panoramaglasdach und Komfortpaket. Als „Business“ (41.300 Euro) sind noch Keyless Access und Assistenzpakt mit Rückfahrkamera dabei, während die rund 1.000 Euro teurere Version „Family“ als Besonderheit eine Zweizonen-Klimaanlage bietet. Schließlich gibt es die Topversionen „Tech“ (43.700 Euro/großes Infotainment-Paket/Head-up-Display) sowie „Max“ (45.900 Euro) mit Massagesitz und Progressivlenkung.

Alternativ kann der ID.3 mit einer 77-kWh-Batterie für 550 Kilometer Reichweite bestellt werden. In der Basisausstattung werden rund 40.900 Euro aufgerufen. In der gehobenen Ausstattung „Tour“ kostet die große Akkuversion rund 48.400 Euro, die viele Ausstattungsmerkmale der zuvor genannten Versionen bündelt.

In wenigen Monaten will VW das Angebot des ID.3 weiter ausbauen. Dann soll auch das unter 30.000 Euro liegende Einstiegsmodell „Pure“ mit 330 Kilometer WLTP-Reichweite bestellbar sein.

Mario Hommen/SP-X