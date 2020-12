Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Köln. Im Durchschnitt haben Pkw in Deutschland 9,5 Jahre auf dem Blechbuckel. Das ergibt eine Auswertung von Statista. Der Pkw-Bestand ist damit so alt wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Im Schnitt sind die Autos in Deutschlandälter als die in Frankreich (9 Jahre), Schweiz (8,6 Jahre) und Italien (8,4 Jahre). Der europäische Durchschnitt liegt bei 10,8 Jahren. Hier fließen die Autobestände aus Osteuropa mit vielen alten Pkw in die Statistik ein.

Nach einer Studie des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg sind knapp 25 Prozent der Fahrzeuge in Deutschland älter als 15 Jahre, etwa 10 Prozent alter als 20 Jahre und 2 Prozent älter als 30 Jahre. Diese haben dann auch offiziell den Status eines Oldtimers.

Elfriede Munsch/SP-X