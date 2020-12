Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 13:07 Uhr

Ein paar Dinge gehören heute einfach in jedes Auto, denkt man bei Skoda und wertet deshalb seine SUVs auf.

SP-X/Weiterstadt. Ab sofort bietet Skoda die Modelle Karoq und Kodiaq in den jeweiligen Basisversionen mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DAB+-Radio sowie Multifunktions-Lederlenkrad an. In den Komfortlinien Scout und Sportline gehört jetzt das Musiksystem Bolero zum Serienumfang. Hier ist Wireless SmartLink-Technologie für Apple-Geräte integriert. Ein beheizbares Lenkrad wird ab Werk für die Varianten Karoq Sportline und Kodiaq Sportline und RS montiert.

Außerdem nimmt Skoda nun für die beiden SUV zwei Assistenzpakete ins Programm, die ab der jeweils zweiten Ausstattungslinie erhältlich sind. Hier gehören zu den aufpreispflichtigen Helfern unter anderem ein adaptiver Abstandsassistent, Verkehrszeichenerkennung, ein Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie ein Ausstiegswarner. Der Karoq startet zu Preisen ab 23.060 Euro, der Kodiaq ab 29.000 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X