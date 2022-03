Verbände geben Leitfaden heraus – E-Auto laden im Mehrfamilienhaus

SP-X/Berlin. Die Bereitstellung von E-Auto-Ladestationen ist in Mehrfamilienhäusern deutlich komplizierter als in Einzelimmobilien. Nicht nur deshalb, weil meist mehrere Parteien mitreden wollen, sondern auch aus technischen Gründen. Diese beleuchtet nun inklusive möglicher Probleme und Lösungen der branchenübergreifende Leitfaden „Ladeinfrastruktur und Umfeldmaßnahmen für Wohnungswirtschaft und Verwaltung“. Wie der sperrige Titel schon andeutet, wendet sich das unter anderem vom Autoherstellerverband VDA, vom Elektroverband ZVEI und vom Immobilien-Dachverband GdW herausgegebene Papier vor allem an professionelle Leser. Profitieren kann aber auch, wer in einem Mehrfamilienhaus oder einer anderen Form von Eigentümergemeinschaft wohnt und sich über die Möglichkeiten zum Anschluss einer eigenen Wallbox informieren will. Der Leitfaden ist unter https://www.vda.de/dam/jcr:952d73a7-8d8e-4d55-af6a-2144356c80fa/Leitfaden_Ladeinfrastruktur_Umfeldma%C3%9Fnahmen_V1_2022-03-10.pdf kostenlos abrufbar. Zu den behandelten Themen zählen die Anforderungen an den Netzanschluss, Abrechnungsmöglichkeiten, Fragen des Lastmanagements und Förder-Aspekte.

Holger Holzer/SP-X