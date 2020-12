Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 10:07 Uhr

Der Downsizing-Trend hat in der jüngeren Vergangenheit zumeist für weniger Zylinder und Hubraum bei Verbrennungsmotoren gesorgt. Porsche kehrt den Trend beim neuen GTS jetzt um.

SP-X/Stuttgart. Porsche erweitert sein Angebot für die SUV-Baureihe Cayenne um die dynamische Variante GTS. Die zu Preisen ab 114.000 Euro bereits bestellbare Sport-Variante setzt beim Antrieb wieder auf eine V8-Maschine. Bei der bis 2017 angebotenen GTS-Variante der Vorgänger-Generation mussten sich Kunden mit einem Sechszylinder begnügen.

Beim neuen GTS-Antrieb handelt sich um einen Vierliter-Biturbo, der 338 kW/460 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment via Achtgangautomatik an alle Räder leitet. Ist das Sport-Chrono-Paket an Bord, dauert der Standardsprint 4,5 Sekunden, maximal sind 270 km/h möglich. Im Vergleich zum alten V6-GTS ist die Neuauflage sechs Zehntelsekunden und acht km/h schneller. Zugleich steigt trotz Zylinderabschaltung auch der Durchschnittsverbrauch von einst unter zehn auf knapp über 11 Liter.

Äußerliche Erkennungsmerkmale des GTS sind Schwarzakzente rundum, abgedunkelte Leuchteinheiten und 21-Zoll-Räder. Innen gibt es viel Alcantara sowie gebürstetes Aluminium in dunkler Ausführung. Zur Serienausstattung gehören zudem Sportsitze mit Acht-Wege-Verstellung. Neben der klassischen Cayenne-Karosserievariante ist gegen knapp 4.400 Euro Aufpreis auch das Cayenne Coupé als GTS zu haben.

Mario Hommen/SP-X