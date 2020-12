Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Köln. Zugegeben: Wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn Gas gibt ist, ist vom Motor ohnehin kaum was zu hören. Auf der ostfriesischen Nordsee-Insel Borkum aber ist der Rettungswagen jetzt auch abseits der Sonderfahrten auf leisen Sohlen unterwegs: Das Eiland ist seit kurzem Heimat des ersten Elektro-Rettungswagen in Deutschland.

Angestoßen hat das Projekt Daniel Schulte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Niedersachsen, der den Stromer auch auf seinen ersten Fahrten auf der Insel begleitet hat. Basis für den Elektro-Rettungswagen ist ein VW Crafter, der seit kurzem auch mit E-Antrieb erhältlich ist. Den Umbau vom klassischen Kastenwagen zum Rettungsauto hat die Firma Emmert aus Lingen im Emsland übernommen. Dass Schulte mit dem in Sachen Rettungsfahrzeuge eher unbekannten Umrüster zusammengearbeitet hat, hat einen guten Grund: Die großen Partner trauten sich noch nicht so recht an die Stromer heran.

Zu den üblichen Herausforderungen bei der Umrüstung zählt das Gewicht, schließlich wiegt der Patienten-Aufbau einiges und die Besatzung darf auch nicht vergessen werden. Dass im E-Crafter auch eine gut 300 Kilogramm schwere Batterie schlummert, machte die Sache nicht einfacher. Dank neuer Luftfederung konnte das zulässige Gesamtgewicht aber auf vier Tonnen erhöht werden. Eine weitere Herausforderung war die Klimatisierung: Kann bei Fahrzeugen mit Verbrenner die Motorwärme zum Heizen der Patientenkabine genutzt werden, musste hier eine elektrische Heizung installiert werden – umgekehrt fehlt auch der klassische Riementrieb für einen Klimakompressor, auch die Kühlung muss mit Strom betrieben werden.

Maria Bölter-Emmert vom Emsländer Umrüster bestätigt: „Es war eine große Herausforderung, wir mussten mit vielen Tricks arbeiten!“. Das „ihr Baby“, wie sie den Elektro-Rettungswagen liebevoll nennt, jetzt im Einsatz ist, mache sie sehr stolz, und natürlich hoffe sie auf weitere Aufträge. Die erste Resonanz sei auf jeden Fall schon sehr gut, so Bölter-Emmert. Daniel Schulte vom DRK hofft außerdem, dass auch die anderen Umbau-Spezialisten sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. „Wir können nicht warten, bis es Fahrzeuge mit 500 Kilometern Reichweite gibt, und dann erst anfangen, uns Gedanken um die Umrüstung zu machen.“

Dass der Elektro-Wagen mit seinen rund 150 Kilometern Reichweite nicht überall zum Einsatz kommen kann, ist klar. Die Insel Borkum mit rund 10 Kilometern Durchmesser sei dafür optimal, so Schulte; hier könnte der VW auch mehrere Blaulicht-Fahrten direkt hintereinander absolvieren. Schließlich ist der Stromer der einzige Rettungswagen auf der Insel; nur für den Fall eines Defekts steht noch ein konventionell betriebenes Reservefahrzeug bereit.

Grundsätzlich wird aber sowieso nach jedem Einsatz die Batterie geladen: Während der Patient am Krankenhaus dem Arzt übergeben, der Papierkram erledigt und das Fahrzeug gereinigt und wieder fit gemacht wird, hängt der Crafter an der Steckdose. Nach nur 45 Minuten soll der Akku zu 80 Prozent wieder voll sein.

Ein weiterer, denkbarer Einsatzzweck sind zum Beispiel die Werks-Rettungsdienste auf großen Firmengeländen. Um flächendeckend sämtliche Rettungs-Flotten umzurüsten ist es allerdings noch zu früh. Dafür bräuchte es höhere Reichweiten und noch schnellere Ladesysteme, um die nötige Einsatzfähigkeit zu garantieren. Mit dem Borkumer Rettungswagen will das DRK deshalb auch Erkenntnisse beim Ausbau und der Anwendung des E-RTW gewinnen, „die zukünftig bei der Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit größerer Reichweite Anwendung finden können.“

Wenn die auf Borkum gesammelten Erfahrungen positiv sind, könnte also bald Schwung in die Entwicklung kommen, hofft Daniel Schulte. Zumal auch schon andere in diese Richtung denken: Die Firma Rosenbauer aus Österreich hat vor einiger Zeit mit dem Concept Fire Truck ihre Vision eines elektrischen Feuerwehr-Autos vorgestellt und testet erste Prototypen derzeit in Feldversuchen; aktuell allerdings noch mit Hybrid-Technik.

Michael Gebhardt/SP-X