SP-X/Paris. Deutsche Autokäufer kaufen gerne deutsche Autos. Der Anteil an Neuwagen aus heimischer Produktion am Gesamtmarkt ist hierzulande mit 35 Prozent der zweithöchste in Europa, wie aus Daten des Beratungsunternehmens Inovev hervorgeht. Noch höher ist der Wert lediglich im Skoda-Heimatland Tschechien mit 39 Prozent.

Rang zwei unter den Länden mit dem höchsten Anteil selbst produzierter Autos an den Pkw-Neuzulassungen belegt Spanien mit 22 Prozent, Rang drei Frankreich mit 21 Prozent. Zweistellig sind die Anteile außerdem in Italien mit 16 und in England mit 10 Prozent. Europaweit gesehen liegt die Quote in auf dem Erdteil gebauter Autos bei 71 Prozent, was im vergangenen Jahr 9,74 Millionen Fahrzeugen entsprach.

Holger Holzer/SP-X