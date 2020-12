SP-X/Berlin. Die Automärkte in Europa und den USA leiden weiterhin unter Corona. In China wächst die Neuwagennachfrage schon wieder, wie der Branchenverband VDA mitteilt. Demnach kamen in Westeuropa im November 939.000 Pkw neu auf die Straße, 14 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den USA sank der Absatz um 15 Prozent auf 1,19 Millionen Einheiten. Die Chinesen kauften hingegen mehr Autos, die Zahlen legten um 12 Prozent auf 2,26 Millionen zu.

Seit Jahresbeginn rollten in Westeuropa 9,71 Millionen Pkw neu auf die Straße, 26 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Der US-Markt schrumpfte um 17 Prozent auf 19,84 Millionen Fahrzeuge, der chinesische um 8 Prozent auf 17,45 Millionen.

Holger Holzer/SP-X