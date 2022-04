Teurer geklaut – Fahrrad-Diebstähle

SP-X/Berlin. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Versicherungs-Dachverbands GDV 125.000 versicherte Fahrräder gestohlen, rund 15.000 weniger als im Jahr 2020. Die Schadenssumme blieb mit 110 Millionen Euro 2021 etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Der Schadendurchschnitt hat sich in den vergangenen 10 Jahren von 440 Euro auf 860 Euro fast verdoppelt. Den Rückgang der Diebstähle sieht der Verband in den Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet. Viele Menschen arbeiteten von zu Hause, so dass weniger Fahrräder unbeaufsichtigt abgestellt wurden.

Elfriede Munsch/SP-X